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Домнина: самый страшный момент — когда Костомаров приехал с операции

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Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как её муж согласился на ампутации.

«Самый страшный момент — когда он приезжает с ампутации. Ты просто не веришь, что это вообще возможно. Да, я физически не вижу ног, но я все равно их вижу. Они есть. Не знаю, как объяснить. Главное, что он жив», — заявила Домнина в интервью «Сама Меньшова».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.

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