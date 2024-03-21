Более 500 человек с ОВЗ поддерживают сборную России на стадионе «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) обеспечил необходимыми условиями и дополнительными сервисами людей с инвалидностью для комфортного просмотра товарищеского матча между сборными России и Сербии на стадионе «Динамо».

Благодаря усилиям РФС на стадионе столичного клуба присутствуют более 500 зрителей с ОВЗ различных нозологий, а также пациенты московского хосписа «Дом с маяком».

Для незрячих и слабовидящих людей организован прямой тифлокомментарий, позволяющий незрячему или слабовидящему человеку понять происходящее в обновленном приложении «Особый взгляд». Для болельщиков с проблемами по слуху будет организован сурдоперевод звуковой информации в ходе матча.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

Ранее серия матчей по мини-футболу B1 среди слепых футболистов между сборными Сербии и России прошла 20 марта в манеже академии спорта «Динамо».