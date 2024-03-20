Сборные незрячих футболистов России и Сербии сыграли товарищеские матчи

Серия матчей по мини-футболу B1 среди слепых футболистов между сборными Сербии и России прошла 20 марта в манеже академии спорта «Динамо».

Общий итог турнира — 7:0 в пользу российских команд.

Товарищеские матчи стали совместной акцией Российского футбольного союза, благотворительной программы «ДоброFON» компании «Фонбет» и благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

«Футбол — это не просто вид спорта, это социальный феномен, который объединяет самых разных людей. И одна из задач РФС — социализация людей с инвалидностью через этот вид спорта. Поэтому мы приветствуем все инициативы, направленные на то, чтобы люди с ОВЗ, в том числе незрячие или слабовидящие, могли играть и полноценно поддерживать любимые команды», — заявил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Также на турнире прошла презентация обновлённого приложения «Особый взгляд», которое позволяет людям с проблемами зрения смотреть видеоконтент, а теперь ещё и следить за ходом футбольных матчей в режиме реального времени.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии.