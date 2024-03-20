Булыкин: не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, но самоотдача должна быть 100%
- РИА Новости
«Не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, потому что это товарищеский матч, а сербы — братский народ. Но голы и самоотдача должны быть в этом матче на все 100%. Думаю, счёт будет большой — 2:2», — приводит слова Булыкина ODDS.
Он отметил, что Сербия не скучный соперник, в товарищеском матче может выложить все свои силы.
«Поэтому хочется, чтобы все показали красивый футбол».
Игра состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».
Ранее Фёдор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды на учебно-мартовские сборы.