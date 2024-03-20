Булыкин: не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, но самоотдача должна быть 100%

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии.

«Не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, потому что это товарищеский матч, а сербы — братский народ. Но голы и самоотдача должны быть в этом матче на все 100%. Думаю, счёт будет большой — 2:2», — приводит слова Булыкина ODDS.

Он отметил, что Сербия не скучный соперник, в товарищеском матче может выложить все свои силы.

«Поэтому хочется, чтобы все показали красивый футбол».

Игра состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

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