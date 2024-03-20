RT в Telegram
Подпишись

Булыкин: не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, но самоотдача должна быть 100%

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии.
Булыкин: не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, но самоотдача должна быть 100%
  • РИА Новости

«Не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, потому что это товарищеский матч, а сербы — братский народ. Но голы и самоотдача должны быть в этом матче на все 100%. Думаю, счёт будет большой — 2:2», — приводит слова Булыкина ODDS.

Он отметил, что Сербия не скучный соперник, в товарищеском матче может выложить все свои силы.

«Поэтому хочется, чтобы все показали красивый футбол».

Игра состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее Фёдор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды на учебно-мартовские сборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить