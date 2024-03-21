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Дюков: РФС вкладывает много сил, чтобы у сборной России была высокая практика

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды со сборной Сербии и Парагвая.
Дюков: РФС вкладывает много сил, чтобы у сборной России была высокая практика
  • РИА Новости

«В составе сборной Сербии целая россыпь талантливых футболистов и очень сильные представители российского чемпионата. Игра станет отличной проверкой для нашей команды. РФС прикладывает максимум усилий, чтобы у игроков сохранялась высокая конкурентная практика», — приводит слова Дюкова Sport24.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с Уругваем, действующим чемпионом мира до 21 года, в Монтевидео 21 марта.

Ранее в РФС анонсировали товарищеский матч против Белоруссии 8 июня.

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