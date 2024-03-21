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В РФС анонсировали товарищеский матч против Белоруссии 8 июня

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов: Сборная анонсировала товарищеский матч против команды Белоруссии.
В РФС анонсировали товарищеский матч против Белоруссии 8 июня
  • РИА Новости

«Матч с Белоруссией пройдёт 8 июня», — заявил Митрофанов РИА Новости. 

Сборные России и Белоруссии с 1991 года провели четыре товарищеских матча, в которых две победы на счету россиян, ничья и победа белорусов в серии пенальти. 

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, с какими эмоциями ждёт предстоящего товарищеского матча против команды Сербии.

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