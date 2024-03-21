Захарян: хочется выиграть два матча и уехать с хорошим настроением

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, с какими эмоциями ждёт предстоящего товарищеского матча против команды Сербии.

«Ощущения хорошие. Рад приехать в сборную, повидаться со всеми. Показать? Ничего показать не хочется. Просто хочется выиграть два матча и обратно уехать с хорошим настроением», — заявил Захарян «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее пресс-служба сборной России объявила стартовый состав национальной команды на товарищескую игру с Сербией.