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Sport.es: Хави дисквалифицирован на два матча Примеры

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча испанской Примеры по итогам игры 29‑го тура с мадридским «Атлетико».
Sport.es: Хави дисквалифицирован на два матча Примеры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sport.es. Таким образом, специалист вернётся к матчу с «Реалом» в Классико.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых. Хави на 41-й минуте эмоционально отреагировал на один из эпизодов, за что получил от арбитра жёлтую карточку. Сразу же после этого он начал спорить с судьёй, и ему показали красную.

Ранее сообщалось, что фанаты «Атлетико» сожгли футболку Феликса и оплевали его доску возле стадиона.

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