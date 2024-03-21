Судебные процессы между «Спартаком» и Газизовым будут прекращены в течение месяца
- РИА Новости
«Стороны подписали соглашение, во исполнение которого обратились в суды с заявлениями о прекращении производства по делам. Думаю, в течение месяца будут прекращены все судебные процессы», — приводит слова Завьяловой «Спорт-Экспресс».
«Спартак» и Газизов судятся с 2021 года. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» проиграл семь судебных разбирательств. Он в том числе требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию. Московский клуб подал один иск к Газизову.
Спортивный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме расписки Федуна.