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Судебные процессы между «Спартаком» и Газизовым будут прекращены в течение месяца

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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что судебные разбирательства с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым будут прекращены в течение месяца.
Судебные процессы между «Спартаком» и Газизовым будут прекращены в течение месяца
  • РИА Новости

«Стороны подписали соглашение, во исполнение которого обратились в суды с заявлениями о прекращении производства по делам. Думаю, в течение месяца будут прекращены все судебные процессы», — приводит слова Завьяловой «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и Газизов судятся с 2021 года. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» проиграл семь судебных разбирательств. Он в том числе требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию. Московский клуб подал один иск к Газизову.

Спортивный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме расписки Федуна.

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