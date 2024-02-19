«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме расписки Федуна

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что руководство московского клуба и бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов приняли совместное решение подписать мировое соглашение.

«В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что после подписания бумаг будет проведена пресс-конференция. По её словам, дело с распиской Федуна будет продолжено.

«Спартак» и Газизов судятся с 2021 года. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» проиграл семь судебных разбирательств. Он в том числе требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию. Московский клуб подал один иск к Газизову.

Спортивный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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