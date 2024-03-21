Глава МИД России Сергей Лавров считает неприемлемой политизацию спорта.

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается», — приводит слова Лаврова ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Павел Колобков заявил, что решение по участию в Олимпийских играх в Париже должны принимать сами спортсмены.