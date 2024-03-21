Колобков: спортсмены должны сами принимать решение о своём участии в Олимпиаде
- РИА Новости
«Те спортсмены, которые отберутся, должны сами принимать решение о своём участии в Олимпиаде. Ни чиновники, ни ОКР, ни правительство не будут принимать решение. Спортсмены — взрослые люди, они посмотрят на ограничения со стороны МОК», — приводит слова Колобкова «Матч ТВ».
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года.