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Колобков: спортсмены должны сами принимать решение о своём участии в Олимпиаде

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Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение по участию в Олимпийских играх в Париже должны принимать сами спортсмены.
Колобков: спортсмены должны сами принимать решение о своём участии в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Те спортсмены, которые отберутся, должны сами принимать решение о своём участии в Олимпиаде. Ни чиновники, ни ОКР, ни правительство не будут принимать решение. Спортсмены — взрослые люди, они посмотрят на ограничения со стороны МОК», — приводит слова Колобкова «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года.

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