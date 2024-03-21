Чернышенко — об участии россиян на ОИ: если будет возможность, надо ехать
- РИА Новости
«Если МОК подтвердит, что снимаются условия осуждения СВО или отказа от родины, то юридических препятствий не будет. Если будет возможность, надо ехать», — сказал Чернышенко.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам.