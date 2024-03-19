МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, что правительство России проявляет неуважение к антидопинговым стандартам.

Об этом говорится в релизе на сайте организации.

В декларации комитета сказано, что правительство РФ было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными.

11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации.

Ранее МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.