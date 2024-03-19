МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам
- AFP
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Об этом говорится в релизе на сайте организации.
В декларации комитета сказано, что правительство РФ было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными.
11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации.
Ранее МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.