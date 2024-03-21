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Мостовой: Франция в матче с Германией вряд ли приедет «умирать» на поле

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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча Франция — Германия.
Мостовой: Франция в матче с Германией вряд ли приедет «умирать» на поле
  • РИА Новости

«В товарищеском матче сборная Франции вряд ли приедет «умирать» на поле. Сейчас футбол находится на заключительной стадии своих чемпионатов. Многие боятся рисковать и получать травму.

Франция, безусловно, боевая сборная. Тем более там Мбаппе. А где он, там и победы. И состав сборной Франции будет подороже, чем состав Германии. Поэтому будет результативная игра», — приводит слова Мостового ODDS.

Матч Франция — Германия начнётся 23 марта в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кроос вызван в сборную Германии впервые с 2021 года.

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