Футболист «Реала» Кроос вызван в сборную Германии впервые с 2021 года

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил вызов в сборную Германии по футболу на товарищеские матчи с командами Нидерландов и Франции.

Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

В последний раз Кроос защищал цвета национальной команды Германии на чемпионате Европы 2020 года, где бундестим завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив сборной Англии.

В общей сложности хавбек провёл за бундесманшафт 106 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. А в 2014 году помог ей выиграть чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в сексуальном насилии футболист «Реймса» Дзюня Ито не получил вызов в сборную Японии на предстоящие встречи.