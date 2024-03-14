Футболист «Реала» Кроос вызван в сборную Германии впервые с 2021 года
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Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
В последний раз Кроос защищал цвета национальной команды Германии на чемпионате Европы 2020 года, где бундестим завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив сборной Англии.
В общей сложности хавбек провёл за бундесманшафт 106 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. А в 2014 году помог ей выиграть чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в сексуальном насилии футболист «Реймса» Дзюня Ито не получил вызов в сборную Японии на предстоящие встречи.