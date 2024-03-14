Обвиняемый в сексуальном насилии футболист не вызван в сборную Японии
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Хавбек не вошёл в список из 26 игроков, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на опубликованный на сайте Японской футбольной ассоциации.
По информации СМИ, две женщины подали иск на Ито в конце января 2024 года. Они заявили, что инцидент произошёл летом 2023 года в Осаке после победы сборной над Перу. Игрок отрицает, что сексуальная связь с девушками была по принуждению.
Ранее шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвинили в сексуальном насилии.