Page Six: шестикратного чемпиона НБА Пиппена обвинили в изнасиловании

Шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвиняют в сексуальном насилии.

Как сообщает Page Six, иск против экс-баскетболиста «Чикаго» подала Чиветт Валентайн, которая утверждает, что является его бывшей девушкой.

По информации источника, в качестве компенсации она хочет получить $250 млн.

В период карьеры Пиппен играл с Майклом Джорданом и шесть раз стал чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996 1997, 1998). Баскетболист является членом Зала славы. В 1996 году он вошёл в список 50 величайших игроков в истории лиги.

Ранее «Даллас» проиграл «Филадельфии» в НБА, несмотря на трипл-дабл Дончича.