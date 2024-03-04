«Даллас» проиграл «Филадельфии» в НБА, несмотря на трипл-дабл Дончича

«Даллас Маверикс» на своём паркете потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра завершилась со счётом 120:116 в пользу «Филадельфии».

У проигравших лучшим стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл (38 очков, 11 подборов, десять результативных передач). Наибольший вклад в победу «Сиксерс» внёс Тобиас Харрис (28 очков).

«Даллас» (34 победы и 27 поражений) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (35, 25) располагается на пятом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тыс. набранных очков.