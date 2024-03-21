Ахметов признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, ныне выступающий за «Зенит», отреагировал на отставку главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Отставка Ивича удивила, но это внутренние дела клуба, со стороны всё может быть не так очевидно», — цитирует Ахметова сайт «Зенита».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем.