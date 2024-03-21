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Ахметов признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, ныне выступающий за «Зенит», отреагировал на отставку главного тренера «быков» Владимира Ивича.
Ахметов признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»
  • Gettyimages.ru

«Отставка Ивича удивила, но это внутренние дела клуба, со стороны всё может быть не так очевидно», — цитирует Ахметова сайт «Зенита».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем.

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