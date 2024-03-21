Ахметов признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»
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«Отставка Ивича удивила, но это внутренние дела клуба, со стороны всё может быть не так очевидно», — цитирует Ахметова сайт «Зенита».
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.
В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.
Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем.