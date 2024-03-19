Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, попрощался ли он с Владимиром Ивичем после его ухода с поста главного тренера команды.

«Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился», — цитирует Сперцяна Metaratings.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.