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Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, попрощался ли он с Владимиром Ивичем после его ухода с поста главного тренера команды.
Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем
  • РИА Новости

«Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился», — цитирует Сперцяна Metaratings.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.

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