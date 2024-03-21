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Поздняков: МОК передал ключ к решению противоречий на другую сторону Атлантики

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ключ к решению созданных в олимпийской семье противоречий передан Международным олимпийским комитетом (МОК) на другую сторону Атлантики.
Поздняков: МОК передал ключ к решению противоречий на другую сторону Атлантики
  • РИА Новости

«Бах заявляет, что восстановление отношений между МОК и Россией зависит от ОКР. Неужели остались ещё в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье передан ей на другую сторону Атлантики?» — написал Поздняков.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК.

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