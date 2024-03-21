Поздняков заявил, что МОК утратил самостоятельность

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) утратил самостоятельность.

«Международный олимпийский комитет с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии. МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это чётко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня — из зазеркалья», — написал Поздняков.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что международная система управления спортом больна.