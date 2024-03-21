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Чернышенко: международная система управления спортом больна и ангажированна

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международная система управления спортом больна.
Чернышенко: международная система управления спортом больна и ангажированна
  • РИА Новости

«Международная система управления спортом больна и ангажированна. Живет интересами ограниченного круга стран. Это не устраивает весь остальной мир, и продолжаться долго это не может. Спортсмены должны соревноваться на недискриминационной основе», — приводит слова Чернышенко «Спорт-Экспресс».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Чернышенко высказался о допуске россиян к Олимпийским играм 2024 года.

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