Чернышенко: международная система управления спортом больна и ангажированна

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международная система управления спортом больна.

«Международная система управления спортом больна и ангажированна. Живет интересами ограниченного круга стран. Это не устраивает весь остальной мир, и продолжаться долго это не может. Спортсмены должны соревноваться на недискриминационной основе», — приводит слова Чернышенко «Спорт-Экспресс».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Чернышенко высказался о допуске россиян к Олимпийским играм 2024 года.