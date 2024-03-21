RT в Telegram
Подпишись

Губерниев — о словах Чернышенко об участии россиян в ОИ: золотые слова

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание вице-премьера России Дмитрия Чернышенко по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Губерниев — о словах Чернышенко об участии россиян в ОИ: золотые слова
  • РИА Новости

«Золотые слова!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Чернышенко заявил, что получившим допуск к Играм россиянам стоит принять участие в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить