Губерниев — о словах Чернышенко об участии россиян в ОИ: золотые слова
- РИА Новости
«Золотые слова!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Чернышенко заявил, что получившим допуск к Играм россиянам стоит принять участие в соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам.