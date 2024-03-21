Губерниев — о словах Чернышенко об участии россиян в ОИ: золотые слова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание вице-премьера России Дмитрия Чернышенко по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Золотые слова!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Чернышенко заявил, что получившим допуск к Играм россиянам стоит принять участие в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пожаловался на неуважение правительства России к антидопинговым стандартам.