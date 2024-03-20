Адамс назвал неприемлемыми заявления из России, касающиеся Баха
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«Мы слышали агрессивные заявления из России, был ещё один, который связывал национальность президента Баха и холокост. Это абсолютно неприемлемо, этот комментарий достиг нового дна», — приводит слова Адамса РИА Новости.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Томас Бах рассказал об агрессии в адрес организации со стороны россиян.