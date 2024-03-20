Адамс назвал неприемлемыми заявления из России, касающиеся Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал неприемлемыми заявления из России в адрес президента организации Томаса Баха.

«Мы слышали агрессивные заявления из России, был ещё один, который связывал национальность президента Баха и холокост. Это абсолютно неприемлемо, этот комментарий достиг нового дна», — приводит слова Адамса РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Томас Бах рассказал об агрессии в адрес организации со стороны россиян.