Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об агрессии в адрес организации со стороны россиян.

«Мы видели комментарии, высказанные в очень агрессивном тоне. МОК не даёт комментариев, но мы видим, что агрессия российского правительства растёт с каждым днём. Против комитета, против Игр и против меня», — цитирует Баха Le Monde.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.