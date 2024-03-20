Семья пропавшей в Дагестане Цомартовой пообещала деньги за её возвращение

Родные осетинской спортсменки Анны Цомартовой, исчезнувшей в Дагестане больше месяца назад, объявили вознаграждение за её возвращение.

«Тому, кто вернёт нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 млн рублей… Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму!» — говорится в сообщении в Telegram-канале, посвящённом поискам девушки.

Как рассказали RT в управлении МВД по Дагестану, девушку ищут в районе Каспийского моря, где её видели в последний раз.

Цомартова на соревнованиях в Каспийске проиграла в одном из поединков, после чего очень переживала. Впоследствии она ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку.

Ранее начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с пропажей Цомартовой.