RT в Telegram
Подпишись

В МВД Дагестана прокомментировали ситуацию с пропавшей спортсменкой

Короткая ссылка
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с пропажей Анны Цомартовой после соревнований по тайскому боксу.
В МВД Дагестана прокомментировали ситуацию с пропавшей спортсменкой
  • globallookpress.com

«На данный момент новых деталей по ходу расследования не появилось. Последняя официальная информация, которую мы можем подтвердить, — это то, что девушку видели на берегу моря. Поиски пропавшей продолжаются. Это всё, что есть к данной минуте. К сожалению, в интернете появляется множество слухов и недостоверных предположений. Мы просим людей, которые следят за развитием событий, подходить к вопросу получаемой информации более избирательно», — заявила Гариева RT.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после пропажи в Дагестане спортсменки из Северной Осетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить