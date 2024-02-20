В МВД Дагестана прокомментировали ситуацию с пропавшей спортсменкой

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с пропажей Анны Цомартовой после соревнований по тайскому боксу.

«На данный момент новых деталей по ходу расследования не появилось. Последняя официальная информация, которую мы можем подтвердить, — это то, что девушку видели на берегу моря. Поиски пропавшей продолжаются. Это всё, что есть к данной минуте. К сожалению, в интернете появляется множество слухов и недостоверных предположений. Мы просим людей, которые следят за развитием событий, подходить к вопросу получаемой информации более избирательно», — заявила Гариева RT.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после пропажи в Дагестане спортсменки из Северной Осетии.