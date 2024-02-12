СК начал проверку после пропажи в Дагестане спортсменки из Северной Осетии

Доследственная проверка проводится в Дагестане по факту пропажи спортсменки из Северной Осетии.

«В настоящее время с привлечением сотрудников полиции, службы спасения местными жителями и представителями добровольческой организации «ЛизаАлерт» проводятся поисковые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Дагестану.

Как рассказали RT в управлении МВД по Дагестану, девушку ищут в районе Каспийского моря, где её видели в последний раз.

Цомартова на соревнованиях в Каспийске проиграла в одном из поединков, после чего очень переживала. Впоследствии она ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку.

Ранее водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии.