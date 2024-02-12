Водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии

В Дагестане ищут 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии, пропавшую после соревнований по тайскому боксу.

«Ищут также и на катерах, которые вышли в море ещё утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска», — заявила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

Как рассказали RT в управлении МВД по Дагестану, девушку ищут в районе Каспийского моря, где её видели в последний раз.

Цомартова на соревнованиях в Каспийске проиграла в одном из поединков, после чего очень переживала. Впоследствии она ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку.

Ранее стали известны результаты выборов на руководящие посты Европейской федерации тайского бокса (EMF).