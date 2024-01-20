Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса
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Россиянин Дмитрий Путилин получил пост вице-президента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На должность президента EMF выбран турок Хасан Йылдыз. Вице-президентами также стали немец Детлеф Турнау, грек Иоаннис Пападопулос и француз Надир Аллуш.
47-летний Путилин является президентом Федерации тайского бокса России.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу.