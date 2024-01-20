RT в Telegram
Подпишись

Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса

Короткая ссылка
Стали известны результаты выборов на руководящие посты Европейской федерации тайского бокса (EMF).
Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

Россиянин Дмитрий Путилин получил пост вице-президента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На должность президента EMF выбран турок Хасан Йылдыз. Вице-президентами также стали немец Детлеф Турнау, грек Иоаннис Пападопулос и француз Надир Аллуш.

47-летний Путилин является президентом Федерации тайского бокса России.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить