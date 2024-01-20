Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса

Стали известны результаты выборов на руководящие посты Европейской федерации тайского бокса (EMF).

Россиянин Дмитрий Путилин получил пост вице-президента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На должность президента EMF выбран турок Хасан Йылдыз. Вице-президентами также стали немец Детлеф Турнау, грек Иоаннис Пападопулос и француз Надир Аллуш.

47-летний Путилин является президентом Федерации тайского бокса России.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу.