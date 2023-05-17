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Сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу

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С 3 по 14 мая 2023 года в Бангкоке прошёл 30-й юбилейный чемпионат мира по тайскому боксу и чемпионат мира среди молодёжи до 23 лет.
Сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 102 стран мира. Всего в соревнованиях участвовали 2 тыс. атлетов.

Российские спортсмены были допущены к турниру и завоевали 26 наград, среди которых 11 золотых медалей (семь медалей чемпионата мира и четыре медали чемпионата мира среди молодёжи). Сборная России выступала вне командного зачёта.

Ранее сообщалось, что украинцы отказались ехать на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян.

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