Сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу

С 3 по 14 мая 2023 года в Бангкоке прошёл 30-й юбилейный чемпионат мира по тайскому боксу и чемпионат мира среди молодёжи до 23 лет.

В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 102 стран мира. Всего в соревнованиях участвовали 2 тыс. атлетов.

Российские спортсмены были допущены к турниру и завоевали 26 наград, среди которых 11 золотых медалей (семь медалей чемпионата мира и четыре медали чемпионата мира среди молодёжи). Сборная России выступала вне командного зачёта.

Ранее сообщалось, что украинцы отказались ехать на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян.