Сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу
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В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 102 стран мира. Всего в соревнованиях участвовали 2 тыс. атлетов.
Российские спортсмены были допущены к турниру и завоевали 26 наград, среди которых 11 золотых медалей (семь медалей чемпионата мира и четыре медали чемпионата мира среди молодёжи). Сборная России выступала вне командного зачёта.
Ранее сообщалось, что украинцы отказались ехать на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян.