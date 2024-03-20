RT в Telegram
Подпишись

Тренер Сербии — о Карпине: его имя известно в Европе, он особый человек

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о своём коллеге из национальной команды России — Валерии Карпине.
Тренер Сербии — о Карпине: его имя известно в Европе, он особый человек
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Filippov

«Имя Карпина известно в Европе — особый человек. Мой помощник был другом Карпина, говорил о нём только хорошее», — заявил Стойкович Sport24.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее серия матчей по мини-футболу B1 среди слепых футболистов между сборными Сербии и России прошла 20 марта в манеже академии спорта «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить