Тренер Сербии — о Карпине: его имя известно в Европе, он особый человек
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«Имя Карпина известно в Европе — особый человек. Мой помощник был другом Карпина, говорил о нём только хорошее», — заявил Стойкович Sport24.
Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.
С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.
Ранее серия матчей по мини-футболу B1 среди слепых футболистов между сборными Сербии и России прошла 20 марта в манеже академии спорта «Динамо».