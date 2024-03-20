Тренер Сербии — о Карпине: его имя известно в Европе, он особый человек

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о своём коллеге из национальной команды России — Валерии Карпине.

«Имя Карпина известно в Европе — особый человек. Мой помощник был другом Карпина, говорил о нём только хорошее», — заявил Стойкович Sport24.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее серия матчей по мини-футболу B1 среди слепых футболистов между сборными Сербии и России прошла 20 марта в манеже академии спорта «Динамо».