Плющенко: я очень рад, что у нас действительно есть вот такой человек, как Путин

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему президент РФ Владимир Путин победил на выборах с существенным перевесом.

«Люди все сплотились. Поспособствовал, конечно, конфликт на Украине. Все поняли, что против нас идёт война. Я очень рад, что у нас действительно есть вот такой человек — Господь Бог нам его дал, — с которым ты пойдёшь до конца», — заявил Плющенко «Аргументы и Факты».

По данным ЦИК, Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней. Фигурист был доверенным лицом президента РФ на выборах, которые прошли с 15 по 17 марта.

Ранее Плющенко выразил мнение, что российским спортсменам следует ехать на Игры в Париже даже в нейтральном статусе и с рядом ограничений.