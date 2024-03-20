Тихонова: Косторная — любимая фигуристка, а Валиева — настоящий уникум

Российская фигуристка Полина Тихонова назвала своих кумиров среди одиночниц, а также отметила сильные качества Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

«Моя любимая фигуристка — Алёна Косторная, но у каждой есть своя изюминка. Например, так, как прыгает Саша Трусова, никто не будет прыгать. Она уникально их исполняла. Камила Валиева — уникум, есть всё: растяжка, скольжение, передача эмоций», — заявила Тихонова «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Трусова за свою карьеру завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российским спортсменам следует ехать на Игры в Париже даже в нейтральном статусе и с рядом ограничений.