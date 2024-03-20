Sport.es: в штаб-квартире испанской футбольной федерации проходят обыски

Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании проводит обыски в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в поисках предполагаемых незаконных контрактов.

Операция проводится в день, когда временно исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роча должен оставить свой пост, сообщает Sport.es.

Отмечается, что расследование связано с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет. Обыски также затронули и дом бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что Роча занял пост временного президента RFEF после отставки Рубиалеса из-за скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на женском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения к ответственности Рубиалеса за поцелуй Эрмосо.