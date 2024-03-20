Сафонов: не было никаких предпосылок, что уберут Ивича
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«Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всём. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели. Не было особо никаких предпосылок — практически ничего не указывало, что уберут главного тренера», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.
В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.
Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.