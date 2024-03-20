Сафонов: не было никаких предпосылок, что уберут Ивича

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об отставке главного тренера краснодарского клуба Владимира Ивича.

«Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всём. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели. Не было особо никаких предпосылок — практически ничего не указывало, что уберут главного тренера», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после неудачного начала весеннего отрезка тренер был отправлен в отставку.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.