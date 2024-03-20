В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола
- РИА Новости
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«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера», — написал Брейдо в Telegram-канале.
Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».
По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» должен был заплатить €4 млн за футболиста.
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