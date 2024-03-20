В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу словенского защитника Яки Бийола.

«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» должен был заплатить €4 млн за футболиста.

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