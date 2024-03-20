RT в Telegram
Подпишись

В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу словенского защитника Яки Бийола.
В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» должен был заплатить €4 млн за футболиста.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение, что в российском футболе нужно начинать изменения с академий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить