Акинфеев: изменения в российском футболе необходимо начинать с академий

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение, что в российском футболе нужно начинать изменения с академий.

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на шестом месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение — произошёл провал. Видимо, надо изменения с академий начинать. Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы начал с академий. Всё полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 757 матчах, в которых пропустил 683 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев вспомнил моменты, когда его жизнь находилась под угрозой.