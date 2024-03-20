Песков: РФ продолжит наблюдать за действиями МОК относительно российских атлетов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит наблюдать за действиями Международного олимпийского комитета (МОК) касательно спортсменов.

«Что касается участия, мы обратили внимание на заявления одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований, каких-либо дополнительных бумаг подписывать и так далее. Это скорее позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — цитирует Пескова ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.