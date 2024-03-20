Песков: РФ продолжит наблюдать за действиями МОК относительно российских атлетов
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«Что касается участия, мы обратили внимание на заявления одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований, каких-либо дополнительных бумаг подписывать и так далее. Это скорее позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — цитирует Пескова ТАСС.
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.