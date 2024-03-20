Халеп — о целях на карьеру: не уверена, что опять смогу выигрывать

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказал о целях на карьеру.

«Честно, очень рано что-то для себя отмечать, я просто рада быть здесь, наслаждаться спортом, играть. Говоря о целях в будущем — посмотрим, уровень соперниц слишком вырос за это время, я не уверена, что смогу достичь больших высот. Но посмотрим, что будет дальше», — сказала Халеп на пресс-конференции.

Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

В следующем круге Бадоса сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

Румынка была дисквалифицирована за наличие в её допинг-пробе запрещённого препарата роксадустат. Ей удалось добиться сокращения своей дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.

Ранее Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова.