RT в Telegram
Подпишись

Халеп — о целях на карьеру: не уверена, что опять смогу выигрывать

Короткая ссылка
Румынская теннисистка Симона Халеп рассказал о целях на карьеру.
Халеп — о целях на карьеру: не уверена, что опять смогу выигрывать
  • Gettyimages.ru
  • © Brennan Asplen

«Честно, очень рано что-то для себя отмечать, я просто рада быть здесь, наслаждаться спортом, играть. Говоря о целях в будущем — посмотрим, уровень соперниц слишком вырос за это время, я не уверена, что смогу достичь больших высот. Но посмотрим, что будет дальше», — сказала Халеп на пресс-конференции.

Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

В следующем круге Бадоса сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

Румынка была дисквалифицирована за наличие в её допинг-пробе запрещённого препарата роксадустат. Ей удалось добиться сокращения своей дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.

Ранее Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить