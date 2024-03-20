RT в Telegram
Подпишись

В «Ювентусе» отказались комментировать информацию об интересе к Митаю

Короткая ссылка
В пресс-службе итальянского «Ювентуса» отреагировали на информацию об интересе туринского клуба к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

«Трансферные слухи не комментируем», — приводит слова пресс-службы «Ювентуса» «Чемпионат».

Как сообщает Tuttosport, скауты «Ювентуса» просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить