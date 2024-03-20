В «Ювентусе» отказались комментировать информацию об интересе к Митаю

В пресс-службе итальянского «Ювентуса» отреагировали на информацию об интересе туринского клуба к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

«Трансферные слухи не комментируем», — приводит слова пресс-службы «Ювентуса» «Чемпионат».

Как сообщает Tuttosport, скауты «Ювентуса» просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.