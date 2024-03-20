В «Ювентусе» отказались комментировать информацию об интересе к Митаю
«Трансферные слухи не комментируем», — приводит слова пресс-службы «Ювентуса» «Чемпионат».
Как сообщает Tuttosport, скауты «Ювентуса» просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.
В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.