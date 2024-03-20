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Фигу — об уходе Хави из «Барселоны»: в футболе судят по последнему матчу

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Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал решение главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса покинуть свой пост по окончании сезона.
Фигу — об уходе Хави из «Барселоны»: в футболе судят по последнему матчу
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - UEFA

«Если проанализировать, как уходили все легенды «Барсы», то вы поймёте, что в футболе вот так и люди судят по последнему матчу. Печально, но это так. «Барса» стала чемпионом в прошлом сезоне, а теперь тренер уходит», — приводит слова Фигу Marca.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».

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