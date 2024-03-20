Фигу — об уходе Хави из «Барселоны»: в футболе судят по последнему матчу

Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал решение главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса покинуть свой пост по окончании сезона.

«Если проанализировать, как уходили все легенды «Барсы», то вы поймёте, что в футболе вот так и люди судят по последнему матчу. Печально, но это так. «Барса» стала чемпионом в прошлом сезоне, а теперь тренер уходит», — приводит слова Фигу Marca.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».