Теннисистка Халеп проиграла Бадосе в первом матче после отбытия дисквалификации

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США).

Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

В следующем круге Бадоса сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

Румынка была дисквалифицирована за наличие в её допинг-пробе запрещённого препарата роксадустат. Ей удалось добиться сокращения своей дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.

Ранее Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова.