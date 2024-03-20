Теннисистка Халеп проиграла Бадосе в первом матче после отбытия дисквалификации
- © AP Photo/Seth Wenig
Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.
В следующем круге Бадоса сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).
Румынка была дисквалифицирована за наличие в её допинг-пробе запрещённого препарата роксадустат. Ей удалось добиться сокращения своей дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.
Ранее Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова.