Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив гол и три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва.
«Тампа» (80) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.
Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.