Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив гол и три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва.

«Тампа» (80) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.

Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.