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Тарасова: Уткин говорил очень много и очень хорошо

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти журналиста Василия Уткина.
Тарасова: Уткин говорил очень много и очень хорошо
  • РИА Новости

«Только что я прочла об этом, минуту назад. Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Слышала, что инсульт. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нём было то, что определяет профессию. Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина.

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