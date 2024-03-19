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Титов: пусть Абаскаль доработает до конца сезона, потом по результатам будете судить

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль должен доработать до конца сезона.
Титов: пусть Абаскаль доработает до конца сезона, потом по результатам будете судить
  • РИА Новости

«Спартак» — отдельная история, каждый матч — как на пороховой бочке. Учитывая, что играть осталось два месяца до конца РПЛ, пусть Абаскаль дорабатывает, потом по результатам будете судить», — приводит слова Титова Metaratings.

Он также подчеркнул, что отсутствие нападающего Квинси Промеса является важным фактором, влияющим на результат команды.

«Надеюсь, что Промес решит свои проблемы и вернётся обратно, и команда тоже», — добавил Титов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.

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