В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте
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«Продолжаются попытки изоляции нашего спорта на международной арене… Есть хорошая практика по Играм Будущего, когда оплату — премиальные и призовые — они осуществляли в криптовалюте… Мы можем это повторять — и не будет никаких санкций», — сказал Пирог на пленарном заседании.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.