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В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог выступил с предложением, что выплату призовых на Играх дружбы можно было бы производить в криптовалюте.
В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Продолжаются попытки изоляции нашего спорта на международной арене… Есть хорошая практика по Играм Будущего, когда оплату — премиальные и призовые — они осуществляли в криптовалюте… Мы можем это повторять — и не будет никаких санкций», — сказал Пирог на пленарном заседании.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

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