Колобков: МОК превышает свою значимость, призывая не участвовать в Играх дружбы

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о политизированности Игр дружбы.

«Я считаю, что МОК вообще превышает свои полномочия и свою значимость в спорте. МОК не мешало бы проводить настоящие Игры дружбы, на которые допускаются все спортсмены и страны без ограничений и без всякого политического давления», — цитирует Колобкова РИА Новости.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.